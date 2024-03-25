Захватчики достигли лишь незначительных тактических успехов на северо-запад и запад от Бахмута.

Российские захватчики пытаются продвигаться в направлении Часового Яра Донецкой области. Однако американские аналитики уверены, что окружение или оккупация в ближайшие месяцы вряд ли угрожают этому населенному пункту.

Как сообщается в отчете ISW, россияне начали локализованную наступательную операцию на Бахмутском направлении в ноябре 2023 года. Целью стало возвращение освобожденной во время летнего контрнаступления украинцами территории и захват Часового Яра. Несмотря на все старания за четыре месяца захватчики достигли лишь незначительных тактических успехов на северо-запад и запад от Бахмута.

Российские источники описывают активность оккупантов в районе Бахмута в последние месяцы как условия для возможной наступательной операции по окружению и захвату Часового Яра. У аналитиков ISW есть изображения, которые пока не будут публиковаться иили описываться подробно. Согласно им, ВСУ построили значительные укрепления в форме кольца в районе Часового Яра, и россияне, вероятно, будут изо всех сил пытаться прорвать их.

Видео дня

Украинские и российские источники отмечают, что оккупанты планировали перебросить дополнительные силы в район Бахмута с Авдеевского направления в середине февраля. Однако возможность использовать тактические уязвимые места непосредственно к западу от Авдеевки побудила россиян поддерживать темп наступательных действий на этом участке фронта.

По мнению экспертов, это также могло существенно помешать российскому командованию сосредоточить дополнительные силы на Бахмутском направлении. Пока неясно, достаточны ли силы оккупантов в районе Бахмута для потенциального наступления на Часов Яр. Прежде чем начать попытки окружения захватчиками придется достичь заметных тактических успехов на юго-восток и северо-запад от города.

Бои за Часов Яр - последние новости

8 марта начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников отметил, что взять город Часов Яр Донецкой области у российских оккупантов возможности нет, но они постоянно продолжают штурмы. Особенно активно противник пытается прорвать оборону именно на этом направлении - это Богдановка, Ивановское. Также враг не забывает о Клещеевке и Андреевке, на которые активно пытается наступать.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан 13 марта заявил, что захватчики снизили темп наступления на Часов Яр. У оккупантов заканчивают резервы, они перебрасывают свежие десантно-штурмовые подразделения, активно привлекают авиацию, чтобы авиабомбами разрушать украинские защитные позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: