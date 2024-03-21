Каждая российская пехотная атака на украинские позиции заканчивается огромным количеством трупов военнослужащих РФ.

На Бахмутском направлении интенсивность российских атак каждый день чрезвычайно меняется, но оккупанты уперлись в украинскую оборону и все меньше используют пехотные штурмы и технику из-за того, что Силы обороны Украины все уничтожают беспилотными авиационными комплексам еще на подходах.

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал, что сейчас на Бахмутском направлении основную проблему составляют не пехотные штурмы оккупантов, а российские управляемые авиационные бомбы и ФАБы.

"Каждый день ситуация чрезвычайно меняется и если вчера могло быть 5-7 атак, то сегодня их уже может быть 13. Все зависит от того, какое количество резервов подсунет противник и насколько он будет готов. Все очень зависит от погодных условий. Собственно, сейчас ситуация стабилизировалась и единственный огромный минус на оперативной зоне - это использование врагом управляемых авиационных бомб, ФАБов и других авиационных бомб. Это самая большая сейчас проблема", - акцентировал Отченаш в эфире телемарафона.

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Каждая российская пехотная атака на украинские позиции заканчивается "огромным количеством трупов военнослужащих РФ".

"Силы обороны, в том числе бригада "Рубеж", делает все возможное для того, чтобы они не могли продвинуться дальше и у них это, в принципе, не получается. То есть, даже те метры, которые у них получается продвинуться, стоят им чрезвычайно дорого и совершенно не оправдано до тех условных побед, которые они хотят иметь", - подчеркнул военный.

На уточняющий вопрос, можно ли говорить о том, что сейчас Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении, Отченаш подтвердил: "Это так, на самом деле".

"Наибольшую угрозу представляют управляемые авиационные бомбы. Но, относительно пехотных атак, относительно техники, то они начали все меньше и меньше ее использовать. Потому что на каждом подходе наши бойцы их просто уничтожают. Сейчас они, действительно, даже боятся выполнять свои задачи. Огромное количество их штурмов сейчас происходит на условных китайских багги, которые мы называем автомобилями-камикадзе. Собственно, все их штурмы и атаки просто-напросто упираются в украинскую оборону. Уничтожаются в большинстве даже на подходах, благодаря беспилотным авиационным комплексам, при том не теряя личный состав Сил обороны Украины", - акцентировал он.

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" отметил, что по качеству боевых беспилотных авиационных комплексов Украина уже опережает, но у россиян все еще больше дронов по количеству.

"В качестве мы однозначно превосходим их, в количестве однозначно - нет. Нужно понимать, что у России сейчас есть хороший партнер Китай, который предоставляет им просто миллионы комплектующих для создания этих коптеров. Поэтому, они могут делать огромное количество коптеров, но, в то же время не обращать внимание так сильно на качество", - пояснил Отченаш.

Он добавил, что у российских оккупантов большое количество коптеров, однако они не имеют возможности их применять из-за того, что украинские Силы обороны постоянно учатся бороться с ними и применять какие-то новые диапазоны.

"То есть, мы работаем на качество, а они только на количество", - резюмировал Отченаш.

Война в Украине - ситуация на фронте

В вечерней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за сутки на фронте состоялось 67 боестолкновений с противником. На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

В то же время, утром 21 марта согласно Генштаб ВСУ информировал о 70 боестолкновениях с российскими войсками. Отмечалось, что на Бахмутском направлении было немного спокойнее и за минувшие боевые сутки украинские Силы обороны сдержали 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

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