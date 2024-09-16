Силы обороны сократили войско оккупанта более чем на 1 тысячу человек за сутки, – Генштаб

Также украинские воины обезвредили 3 танка, 8 боевых бронемашин, 14 артиллерийских систем, одну РСЗО и десятки другой техники оккупантов.

Силы обороны Украины сократили войско оккупанта за минувшие сутки более чем на 1 тысячу человек. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.24 ориентировочно составили: личного состава – около 634860 ​​(+1060 за минувшие сутки) человек", - говорится в утреннем отчете.

Также уничтожено за этот период:

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танков – 8683 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 17071 (+8);

артиллерийских систем – 18123 (+14);

РСЗО – 1187 (+1);

средств ПВО – 947 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15263 (+29) единиц.

Также "отминусовано" автомобильной техники и автоцистерн противника – 24712 (+28 единиц за минувшие сутки), специальной техники – 3090 (+6) единиц.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью враг атаковал Украину 56 дронами-камикадзе, из которых нашими защитниками было сбито 53. Основное направление удара – Киевщина.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий говорится в сообщении Сил воздушной обороны.

Война в Украине – ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, согласно последним данным проекта DeepState, у россиян есть продвижение на Донбассе. В частности, зафиксировано это около шести населенных пунктов: Колесниковки, Екатериновки, Водяного, Угледара, в Спорном и Украинске.

Как известно, россиянам уже долгое время не удается прорвать оборону ВСУ под Покровском. По словам генерала, бывшего главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, поэтому они смещают внимание на Кураховское направление и ищут там слабые места.