Наблюдатели подтвердили успехи захватчиков по нескольким направлениям фронта.

Российские оккупанты продолжают продвигаться на Донбассе. Подтверждено продвижение вблизи нескольких населённых пунктов.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, отслеживающий актуальную информацию на фронте, враг продвинулся возле Колесниковки, Екатериновки, Водяного, Угледара, в Спорном и Украинском.

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Как сообщал УНИАН, россиянам не удается прорвать оборону ВСУ под Покровском, поэтому они смещают внимание на Кураховское направление и ищут там слабые места. Генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что Путин десятки раз давал задачу захватить Покровск и россияне бросали на это направление лучшие свои силы - воздушно-десантные войска, морскую пехоту, спецназ ГРУ, спецназ ФСБ, а также вагнеровцев являются "специалистами" по захвату городов – но ничего не вышло.

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Ветеран АТО Евгений Дикий, российские оккупанты поняли, что не смогут напрямую захватить Угледар, теперь они пробуют осуществить там полуокружения.

Как рассказывал военный обозреватель Денис Попович, сложная ситуация сейчас на южном фланге Покровского выступления. Там противник, скорее всего, вытеснит Силы обороны Украины из треугольника Невельское-Красногоровка-Галицыновка, что создаст дополнительные угрозы для населенного пункта Курахово.

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