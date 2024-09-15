Также были уничтожены танки, бронемашины, БпЛА и другая техника противника.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1 170 российских захватчиков. Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.

Всего за все время полномасштабной войны российская армия потеряла около 633 800 человек. Кроме того, Силы обороны продолжают уничтожать военную технику противника, в частности:

танков - 8 680 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 17 063 (+20) ед,

артиллерийских систем - 18 109 (+23) ед,

РСЗО - 1 186 (+0) ед,

средства ПВО - 947 (+1) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 15 234 (+85),

крылатые ракеты - 2 592 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24 684 (+53) ед,

специальная техника - 3 084 (+0).

Также в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, в частности один удар был нанесен по пункту управления, а также поражена одна артиллерийская система и понтонный мост армии РФ.

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В свою очередь в Воздушных Силах ВСУ рассказали, что в ночь на 15 сентября россияне ударили по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой X-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области. Кроме того, армия РФ применила 14 ударных беспилотников типа "Shahed", запустив их из Курска и Чауды (Крым).

"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях", - добавили в сообщении.

Война в Украине - последние новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович рассказал, что российские оккупанты могут вытеснить ВСУ на одном из направлений в Донецкой области.

"Один из важных тактических итогов Курской операции в том, что ВСУ смогли отвлечь резервы противника, которые могли быть брошены в ту самую Донецкую область. Представьте, численность этих войск насчитывает от 40 до 60 тысяч. А если бы эти войска были бы переброшены как подкрепление на Покровский участок фронта?", - отметил эксперт.

В свою очередь глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия хотела бы закончить войну до конца 2025 - начала 2026 года.

"Они и хотят все это закончить, потому что по их собственным подсчетам, Российской Федерации, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать - это горизонт от 30-ти лет - выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся", - подчеркнул он.

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