Враг не способен прорваться возле Покровска, поэтому перемещает силы на другое направление.

Россиянам не удается прорвать оборону ВСУ под Покровском, поэтому они смещают внимание на Кураховское направление и ищут там слабые места. О ситуации на восточном направлении фронта рассказал в эфире Еспресо генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Он отметил, что Путин десятки раз давал задание захватить Покровск и россияне бросали на это направление лучшие свои силы - воздушно-десантные войска, морская пехота, спецназ ГРУ, спецназ ФСБ, и даже вагнеровцев, которые якобы являются "специалистами" по захвату городов - но ничего не получилось.

"Поэтому сейчас идет перемещение на Кураховское направление - враг ищет слабые места - и дальше это Угледар. Там пытаются сейчас потеснить наши войска, которые были перемещены ближе к Покровску, и сейчас прорываться там. Но мы там стабилизировали ситуацию, мы там немного продвинулись и создали угрозу окружения, но мы наносим теперь удары с флангов, или огневыми средствами там, где концентрация войск", - пояснил он. Видео дня

Маломуж отметил, что сейчас на Покровском направлении более-менее ситуация стабилизирована, хотя она меняется.

"Потому что это направление остается основным, но сейчас перемещаем все на юг, там они пытаются прорывать, но сил и средств уже недостаточно", - объясняет он.

Он пояснил, что ВСУ в некоторых местах возле Покровска отступили, но отошли на подготовленные позиции и теперь уничтожают российских оккупантов на уже пристрелянных позициях.

"Поэтому на данный момент огромные потери... Это сотни танков, БТРов, БМП, это то, что в основном на Покровском направлении. Там выполняем две задачи: в первую очередь держим оборону, периметр, маневрируем. И второе: уничтожаем огромный резерв врага - это задача номер один для того, чтобы подорвать военную мощь врага", - рассказал генерал.

Он отметил, что за два месяца РФ потеряла почти целую армию: 75 тысяч.

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Как сообщал ветеран АТО Евгений Дикий, российские оккупанты поняли, что не смогут напрямую захватить Угледар, теперь они пробуют осуществить там полуокружение.

Как рассказывал военный обозреватель Денис Попович, сложная ситуация сейчас на южном фланге Покровского выступа. Там противник скорее всего вытеснит Силы обороны Украины из треугольника Невельское-Красногоровка-Галициновка, что создаст дополнительные угрозы для населенного пункта Курахово.

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