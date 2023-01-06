По его словам, сейчас Россия пытается "замылить" аналогичное предложение Украины.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал предложение руководства РФ о "рождественском перемирии".

В разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube он сказал, что ранее Владимир Зеленский выступал с аналогичным предложением, однако тогда Россия отказалась.

"Если говорить умным дипломатическим языком, то у нас абсолютно прозрачные намерения. Когда мы предложили, когда наш Президент предлагал, они не отреагировали. Да, Песков отказался, потому что тогда инициатива была за украинской стороной, и они, конечно, не могли на это пойти. Теперь инициатива за ними", - сказал Арестович.

По его словам, российская сторона пытается "замылить" предложение Украины и выставить ее как страну, которая хочет войны.

"Могу ответить: мы хотим продолжения войны до того момента, пока последняя нога последнего оккупанта не уберется с нашей территории. Вот тогда мы готовы к переговорам. Такое наше условие. Поэтому никакого перемирия до этого не будет, а будут только HIMARS на ваши головы", - добавил он.

Рождественское перемирие

Как сообщал УНИАН, ранее глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал установить временное перемирие на Рождество, чтобы "дать верующим возможность посетить церковные службы".

Президент РФ Путин официально отдал министру обороны РФ соответствующий приказ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал предложение о перемирии способом загнать Украину в ловушку.

В американском Институте изучения войны считают, что пауза выгодна оккупационным войскам. Кроме того, таким образом Путин хочет очернить защитников Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин хочет использовать "перемирие", чтобы лучше подготовиться к продолжению войны.

Напомним, что 12 декабря он предложил России вывести войска из Украины на Рождество.

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