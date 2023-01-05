В ОП напомнили, что РПЦ призвала к геноциду украинцев, а теперь решила сыграть роль "миротворца".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал призыв Московского патриарха Кирилла установить перемирие на Рождество. По его словам, это просто способ загнать Украину в ловушку.

В Twitter Подоляк напомнил, что РПЦ и лично патриарх Кирилл публично призвали к геноциду украинцев, а идея перемирия на Рождество - ловушка и элемент пропаганды.

"РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как "пропагандист войны". РПЦ призвала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" – циничная ловушка и элемент пропаганды", - заявил Подоляк.

Как РПЦ поддерживает войну Путина против Украины

РПЦ всегда лояльно относилась к режиму Путина, а после полномасштабного вторжения всячески поддерживала действия оккупантов. В частности, российский патриарх Кирилл публично поддержал вторжение в Украину.

При этом православные храмы в России стали своего рода вербовочными пунктами, где агитировали прихожан вступать в армию для войны против Украины. За это против Кирилла были введены санкции несколькими странами Запада. Украинское правительство также одобрил санкции против руководства РПЦ.

Сегодня скандальный патриарх внезапно призвал установить временное перемирие на Рождество.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января", – говорится в заявлении.

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