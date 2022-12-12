Таким образом Москва показала бы свои искренние намерения.

Президент Владимир Зеленский предложил России вывести оккупационные войска из Украины на Рождество.

Таким образом Москва показала бы свои искренние намерения. Об этом говорилось в его выступлении перед лидерами стран G7.

"Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то этим будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите наш призыв, потому что это глобальный интерес и часть нашей формулы мира. Я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят", - подчеркнул глава государства.

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Кроме того, Зеленский предложил созвать специальный саммит - Global Peace Formula Summit.

"Я предлагаю созвать специальный саммит - Global Peace Formula Summit - чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира. Предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, выявить свое лидерство в реализации формулы мира или конкретных ее пунктов. Предлагаем России осуществить конкретный дипломатический шаг к урегулированию, о котором в Москве так много говорят", - подытожил украинский лидер.

Война в Украине: последние новости

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) Россия уже потеряла около 94 тысяч 760 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов.

Ранее Зеленский заявил, что после смерти президента России Владимира Путина война в Украине имеет высокие шансы закончиться. РФ придется заниматься внутренней, а не внешней политикой.

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