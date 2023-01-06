Для введения режима прекращения огня необходимо время, а Россия даже не анонсировала перемирие на праздник, отметили в ISW.

Президент РФ Владимир Путин внезапно приказал прекратить огонь на Рождество по юлианскому календарю, чтобы очернить защитников Украины, поскольку они не перестанут бороться за свою землю.

Российский лидер мог хотеть обеспечить прекращение огня, чтобы оккупационные силы имели возможность восстановиться и переориентироваться для возобновления наступательных операций на важных участках фронта, идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, перемирие выгодно захватчикам, и из-за него украинские воины могли бы терять инициативу на поле боя.

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Эксперты считают, что Путин не ожидает от Киева выполнения внезапно объявленного РФ прекращение огня, и, возможно, призвал к перемирию, чтобы потом в информационном поле сделать из Украины страну, которая не хочет мириться.

"...это намеренная информационная тактика, которую Россия уже применяла ранее", - отметили в ISW.

Аналитики добавили, что для введения перемирия необходимо время, а российская сторона даже не анонсировала прекращение огня на праздник.

"Дата российского православного Рождества в 2023 году... известна веками. Если бы Путин серьезно относился к религиозно мотивированному прекращению огня, у него было достаточно времени, чтобы подготовиться к нему. Объявление о прекращении огня в течение 24 часов до того, как оно должно вступить в силу, свидетельствует о том, что это было объявлено с намерением выставить украинские силы..., как такие, что не желают работать на мир...", - считают в Институте изучения войны.

По его данным то, что Путин дал приказ о перемирии на религиозных основаниях, усиливает еще одну двойную информационную операцию РФ против Украины, в ходе которой Киев пытаются изобразить таким, что подавляет определенные религиозные группы, а президента РФ хотят представить "настоящим защитником христианской веры".

"Кремль использовал дискуссии о восточном православном христианстве как оружие, чтобы обвинить Киев в угнетении религиозных свобод в Украине... на самом деле, российские войска подавляли свободу вероисповедания на оккупированной территории Украины с 2014 года...", - подчеркнули в ISW.

Российское рождественское перемирие - что надо знать

5 января глава Русской Православной церкви, которая поддерживает войну России против Украины, патриарх Кирилл призвал ввести перемирие на Рождество Христово 2023.

Потом Владимир Путин поручил российскому министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 00:00 7 числа.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина на своей земле уничтожает исключительно членов оккупационной армии, и "временное перемирие" в нашей стране начнется только тогда, когда Россия покинет захваченные земли.

Стоит отметить, что Кремль ранее предлагал Киеву переговоры, но не хотел обсуждать судьбу оккупированных украинских земель. Украинская сторона, в свою очередь, хочет освободить всю свою территорию.

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