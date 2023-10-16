При этом количество критических кибератак уменьшилось на 81%, что свидетельствует об улучшении защиты.

В течение января-июня 2023 года количество кибератак против Украины возросло до 762 зарегистрированных инцидентов, что более чем вдвое выше показателей второй половины прошлого года. Об этом говорится в аналитическом отчете Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что во втором полугодии 2022 года было зарегистрировано 342 кибератаки, в среднем 57 зарегистрированных инцидентов в месяц и 1-2 в сутки. При этом за 6 месяцев в первом полугодии 2023 года зарегистрированных кибератак уже было 762, в среднем 128 в месяц и 4-5 в сутки.

В то же время количество критических кибератак за этот период уменьшилось на 81% — до 27 критических инцидентов, что свидетельствует об улучшении защиты.

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В Госспецсвязи отмечают, что основными мишенями для злоумышленников являются пять секторов: многочисленные частные компании в секторе медиа и телекоммуникаций, местные органы власти, организации сектора безопасности и обороны и правительственные учреждения. Также отмечаются целенаправленные атаки против подкатегории местных органов власти в пределах государственного сектора.

"Мы зафиксировали постоянную деятельность по меньшей мере 23 российских кибертеррористических хакерских групп. Все они преследуют разные цели, в том числе и военные, и атакуют государственный и частный сектора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году наиболее активными российскими группировками были UAC-0010 (Gamaredon / ФСБ), UAC-0056 (ГРУ), UAC-0028 (APT28 / ГРУ), UAC-0082 (Sandworm / ГРУ), UAC-0144 / UAC-0024 / UAC-0003 (Турла / ГРУ), UAC-0029 (APT29 / СВР), UAC-0109 (Заря), UAC-0100, UAC-0106 (Xaknet), UAC-0107 (CYBERARMYOFRUSSIA). Зарегистрированные кибератаки были ассоциированы с этими APT-группировками.

Атаки российских хакеров - последние новости

В июне 2023 года в Госспецсвязи подчеркнули что российские хакеры продолжают охотиться на персональные данные украинцев. Тогда сообщалось, что выманивание определенных персональных данных у пользователей (то есть фишинг), остается излюбленной тактикой российских хакеров.

В июле стало известно, что ГРУ Российской Федерации разработало вредоносное программное обеспечение, рассчитанное на кражу информации с устройств Android бойцов армии Украины.

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