За вторжение в Украину этот оккупант получил новое воинское звание.

Хакеры из "Кибер сопротивления" взломали почту росгвардейца Романа Ершова, руководившего вторжением ОМОНовцев в Припять.

Как сообщает "Центр нацсопротивления", полковник Росгвардии Роман Ершов помог украинским хактивистам получили очередные доказательства участия подразделений ОМОНа во вторжении в Украину.

Ершов Роман Анатольевич - руководитель спецподразделения Росгвардии ОМОН по Калужской области РФ, командовал своим подразделением во время вторжения войск РФ с территории Беларуси. До войны Ершов занимал должность подполковника. За участие в боевых действиях в прошлом году получил звание полковника.

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Хакеры из "кибер сопротивления" получили фотодоказательства вторжения ОМОНовцев Калужской области в Припять и размещения личного состава в чернобыльских лесах.

Благодаря Ершову хактивистам удалось получить и доступ к разного рода аналитическим документам россиян. В частности анализа работы 9 мм пистолетов МПЛ и МПЛ-1, так называемых пистолетов Лебедева. Это табельное оружие, которое было разработано "Концерном Калашникова" для подразделений Росгвардии. Как отмечают в ЦПК, выводы довольно хорошо иллюстрируют "эволюции" российского ВПК - два года эксплуатации пистолетов показали, что они не пригодны для качественного применения.

Также, на почте Ершова "Кибер сопротивление" нашло доклад террористической организации "Центр поддержки Новороссии". Доклад на тему "Как Россия проигрывает войну на Донбассе?".

"И, конечно, как без дел амурных. Женатый Ершов не ограничивает себя принципами моногамии и хранит уникальный контент от любовниц на своем облаке", - пишет ЦНС.

Вторжение в Чернобыльскую зону

Напомним, что российские войска зашли на Чернобыльскую АЭС еще в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Враг покинул объект в марте, во время деоккупации Киевской области со стороны ВСУ.

Недавно работники зоны отчуждения рассказали СМИ подробности действий оккупантов в зоне ЧАЭС. По их словам, враг первые несколько дней занимался мародерством домов и террором местных жителей. Возле дома одной женщины вражеская техника стояла почти 15 часов.

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