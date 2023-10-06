Хакеры взломали почту топ-ОМОНовца / ЦНС

Хакеры из "Кибер сопротивления" взломали почту росгвардейца Романа Ершова, руководившего вторжением ОМОНовцев в Припять.

Как сообщает "Центр нацсопротивления", полковник Росгвардии Роман Ершов помог украинским хактивистам получили очередные доказательства участия подразделений ОМОНа во вторжении в Украину.

Ершов Роман Анатольевич - руководитель спецподразделения Росгвардии ОМОН по Калужской области РФ, командовал своим подразделением во время вторжения войск РФ с территории Беларуси. До войны Ершов занимал должность подполковника. За участие в боевых действиях в прошлом году получил звание полковника.

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Документы полковника / ЦНС

Хакеры из "кибер сопротивления" получили фотодоказательства вторжения ОМОНовцев Калужской области в Припять и размещения личного состава в чернобыльских лесах. 

ОМОН в Чернобыльской зоне / ЦНС
ОМОН в Чернобыльской зоне / ЦНС
ОМОН в Чернобыльской зоне / ЦНС
ОМОН в Чернобыльской зоне / ЦНС

Благодаря Ершову хактивистам удалось получить и доступ к разного рода аналитическим документам россиян. В частности анализа работы 9 мм пистолетов МПЛ и МПЛ-1, так называемых пистолетов Лебедева. Это табельное оружие, которое было разработано "Концерном Калашникова" для подразделений Росгвардии. Как отмечают в ЦПК, выводы довольно хорошо иллюстрируют "эволюции" российского ВПК - два года эксплуатации пистолетов показали, что они не пригодны для качественного применения. 

Документ из почты полковника / ЦНС

Также, на почте Ершова "Кибер сопротивление" нашло доклад террористической организации "Центр поддержки Новороссии". Доклад на тему "Как Россия проигрывает войну на Донбассе?".

Документ из почты полковника / ЦНС

"И, конечно, как без дел амурных. Женатый Ершов не ограничивает себя принципами моногамии и хранит уникальный контент от любовниц на своем облаке", - пишет ЦНС.

Интимные фото любовниц / ЦНС

Вторжение в Чернобыльскую зону

Напомним, что российские войска зашли на Чернобыльскую АЭС еще в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Враг покинул объект в марте, во время деоккупации Киевской области со стороны ВСУ.

Недавно работники зоны отчуждения рассказали СМИ подробности действий оккупантов в зоне ЧАЭС. По их словам, враг первые несколько дней занимался мародерством домов и террором местных жителей. Возле дома одной женщины вражеская техника стояла почти 15 часов. 

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