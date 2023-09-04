Британская разведка оценила возможности РФ после новости, что оккупанты "инфицируют" устройства вредоносным программным обеспечением Infamous Chisel.

ГРУ РФ разработала вредоносное программное обеспечение, рассчитанное на кражу информации с устройств Android. Его деятельность касалась гаджетов бойцов армии Украины.

31 августа Национальный центр кибербезопасности (NCSC) вместе с другими организациями обнаружил "вредителя" Infamous Chisel, напомнила британская разведка.

Разработка этой программы связана с группой Sandworm - российских кибертеррористов, работающих под руководством разведки России.

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В британской разведке оценили соответствующую опасность и отметили, что программное обеспечение было рассчитано на кражу данных с устройств ВСУ.

"Infamous Chisel, скорее всего, использовался для кражи конфиденциальной военной информации. Эта деятельность демонстрирует постоянное использование Россией кибермощностей для поддержки вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Хакеры из РФ пытаются инфицировать устройства ВСУ

1 сентября CNN, ссылаясь на предупреждение союзников Киева, сообщило, что РФ пытается получить доступ к мобильным устройствам бойцов ВСУ, применяя кибератаки. В частности, речь шла о попытках украсть информацию с планшетов, работающих на платформе Android. Именно эти гаджеты армия Украины использовала для планирования операций.

В частности, вредоносный код на устройстве направляли через спутниковую систему Starlink.

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