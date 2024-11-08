Если план Трампа сработает, то России придется отказаться от части Курской области.

Российские морские пехотинцы при поддержке северокорейских солдат в четверг пошли в наступление на украинские позиции в Курской области. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, одной из причин такой спешки может быть так называемый "мирный план" Дональда Трампа, о котором ранее писали западные СМИ.

Как объясняет Акс, одно из предложений Трампа заключается в том, чтобы Украина и Россия согласились на перемирие вдоль нынешней линии фронта. А она включает не только юг и восток Украины, но и Курскую область РФ.

"Если план Трампа действительно сработает - а это очень большое "если", - Россия фактически отдаст 270 квадратных миль российской земли в обмен на примерно 20 процентов Украины - это 45 000 квадратных миль, которые она оккупирует", - пишет Акс, отмечая, что российского диктатора Путина этот казалось бы благоприятный обмен явно не устроит.

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Как отмечает Акс, в ходе попытки атаковать левый фланг Курского выступа в четверг российская 810-я морская пехотная бригада с прикрепленными к ней северокорейскими солдатами потерпела сокрушительную неудачу.

Так, по данным Kriegsforscher, в ходе атаки россияне отправили в бой 14 БТР, и десять из них уничтожены или повреждены и брошены. При этом, указывает Акс, эти БТР вмещают до 10 солдат, что означает, что 810-я бригада морской пехоты могла потерять в общей сложности 140 человек, хотя вполне возможно, несколько из них спаслись.

Как отмечает Дэвид Акс, Кремль готов пожертвовать сотнями и даже тысячами жизней, пытаясь ликвидировать Курский выступ. Но это выгодно только при условии реализации "мирного плана" Трампа.

Однако Трамп, предлагая создать демилитаризованную зону, в то же время не предлагает никаких путей для ее обеспечения, и в таком случае она будет игнорироваться или часто нарушаться. Таким образом, мирное предложение Трампа "наивно", так что Россия и КНДР могут бросать войска и технику на Курский выступ в попытке создать условия для перемирия, которое может никогда не наступить, отмечает аналитик.

"Мирный план" Трампа - что известно

Bздание WSJ раскрыло детали возможного "мирного плана" Трампа по завершению войны в Украине. Так, один из вариантов может предусматривать требование отказаться от вступления в НАТО минимум на 20 лет и заморозку линии фронта без возвращения Украине территорий. В обмен на это США продолжат поставлять Украине оружие для сдерживания будущего российского нападения.

При этом советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах, а российских вбросов в газетах всегда много.

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