Трамп пока не утвердил конкретный план и будет принимать решение лично в последний момент.

"Мирный план" Дональда Трампа по завершению войны в Украине может включать требование отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и заморозку линии фронта без возврата территорий. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию осведомленных источников.

Как пишет издание, по словам источников, Трамп пока не утвердил конкретный план, в том числе о том, как он убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Хотя советники предложили свои идеи, однако окончательное решение будет принимать только Трамп, сказали они.

Так, одна из предложенных Трампу идей, о которой подробно рассказали три человека, близких к новоизбранному президенту, заключается в том, что Киев обещает не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжать Украину оружием для сдерживания будущего российского нападения.

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Также, согласно этому плану, линия фронта будет заморожена, а обе стороны согласятся на демилитаризованную зону. При этом пока неясно, кто будет контролировать эту территорию, но один из советников сказал, что миротворческие силы не будут включать в себя американские войска.

"Мы можем провести обучение и оказать другую поддержку, но дуло пистолета будет европейским. Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть этим займутся поляки, немцы, британцы и французы", - сказал один из членов команды Трампа.".

При этом ранее в этом году Кит Келлогг и Фред Флейц, работавшие в первом Белом доме Трампа, представили Трампу план действий, который предусматривает отказ от поставок оружия на Украину до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется путем дипломатических переговоров.

Какой из этих стратегий будет придерживаться Трамп, пока неясно. Но любая попытка начать мирные переговоры между Украиной и Россией, не говоря уже о заключении соглашения, столкнется со многими препятствиями, отмечает WSJ.

Во-первых, Украина и Россия по-прежнему преследуют совершенно разные военные цели и не стремятся их изменить. Кремль не проявляет особого желания вести переговоры и демонстрирует готовность к эскалации конфликта.

Кроме того, будет жесткое сопротивление со стороны некоторых союзников по НАТО, которые рассматривают агрессию России против Украины как непосредственную угрозу для своих стран.

При этом Владимира Зеленского, чья страна сильно зависит от США в плане военной и финансовой помощи, может быть легче заставить пойти на переговоры, отмечает WSJ, но ему придется столкнуться с общественностью, которая будет рассматривать уступку территории как капитуляцию перед Москвой.

Трамп победил на выборах в США

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Ряд иностранных лидеров, в том числе президент Украины, уже поздравили его с победой.

Зеленский подчеркнул, что провел замечательный телефонный разговор с Трампом, во время которого лидеры договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество.

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