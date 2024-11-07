Враг возобновил наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу.

Российские войска начали новую волну наступательных действий на территории Курской области.

Об этом информирует проект DeepState. Отмечается, что день у подразделений Сил обороны Украины, находящихся на Курщине, "выдался тяжелым". Враг возобновил наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу.

"По последнему вектору ситуация уточняется, а на остальных участках основной натиск удалось остановить. Конечно, на этом кацапы не остановятся, и попытаются еще не раз новоприбывшими подразделениями осуществить массированные штурмы", – говорится в сообщении.

Видео дня

Враг применил традиционную тактику – десантирование пехоты на БМП, добавили в DeepState.

Также проект опубликовал карту того, что происходит на Курщине:

Война в Украине: важные новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска Северной Кореи уже понесли потери на территории Курской области РФ. По его словам, там находится 11 тысяч военных из КНДР, часть уже участвовала в боевых действиях против украинских военных.

Тем временем оккупанты продолжают давить на востоке Украины, в частности в Харьковской области. Одной из целей врага является повторная оккупация Купянска. Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко считает, что россияне вряд ли смогут достичь этой цели до Нового года.

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