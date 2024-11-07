ОП о статье WSJ: Настоящие планы Зеленского и Трампа в газетах не анонсируются

В Офисе президента Украины отметили, что в газетах публикуют много российских вбросов.

Настоящие планы президента Украины Владимира Зеленского и победителя президентской гонки в США Дональда Трампа в газетах не анонсируются. Об этом советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил журналистам.

"В целом можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах. А российских вбросов в газетах всегда много", - сообщил Литвин.

Что предшествовало

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на информацию от осведомленных источников сообщило, что "мирный план" победителя президентских выборов США Дональда Трампа по завершению войны в Украине как один из вариантов может предусматривать требование отказаться от вступления в НАТО сроком минимум на 20 лет. В обмен на это США продолжат поставлять Украине оружие для сдерживания будущего российского нападения. Вместе с тем, речь идет о замораживании линии фронта без возвращения Украине территорий, а обе стороны должны якобы согласиться на демилитаризованную зону.

Видео дня

В то же время, WSJ отметило, что пока Трамп еще не утвердил конкретного плана, в частности относительно того, как убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Хотя советники предложили свои идеи, однако окончательное решение будет принимать только Трамп.

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