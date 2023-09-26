Наступление ВСУ на Мелитопольском и Бахмутском направлениях продолжается.

В эти сутки российские террористические войска совершили очередные попытки атаки вблизи Северного и Марьинки в Донецкой области, однако украинская армия успешно их отбила.

Сейчас оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 20 боевых столкновений с врагом, сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Авдеевском направлении за сутки украинские защитники успешно отбили атаки врага в районе юго-восточнее Северного Донецкой области, а на Марьинском - 9 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области.

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Кроме того, на Бахмутском направлении украинские защитники и защитницы продолжают стойко удерживать оборону.

На других направлениях россияне продолжают обстреливать не только позиции украинских военных, но и прифронтовые населенные пункты из артиллерии, минометов, авиации и беспилотников.

В то же время, по данным Генштаба, украинская армия продолжает наступательные и штурмовые действия на Мелитопольском и бахмутском направлениях. Там ВСУ наносят российским оккупационным войскам потери в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун анонсировал "хорошие новости" с Южного фронта. В частности, он рассказал, что сейчас на окраинах Вербного ВСУ готовятся к дальнейшим действиям, создавая оборонительные рубежи. Туда россияне подтягивают свои резервы, а украинские защитники палят по ним из артиллерии.

Напряженная ситуация сейчас и на Таврическом направлении, где оккупанты ежедневно теряют от 6 до 10 артиллерийских систем и также вынуждены подтягивать резервы.

Украинские защитники и Защитницы сегодня ударили по скоплению российских войск и их техники, а также ликвидировали вражеский пункт управления и склады с боеприпасами.

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