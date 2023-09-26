В частности, враг атаковал на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали украинские силы на нескольких направлениях фронта. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

В частности, на Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили 5 атак противника в районе Клещиевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.

Также, как отмечается, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области.

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"На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток совершил 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. В то же время, на Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов", - говорится в сообщении.

В то же время, как проинформировали в Генштабе, на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

"В зоне ответственности ОСУВ" Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника", - говорится в сводке.

Российские атаки на Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские террористы в течение двух часов атаковали ударными беспилотниками Одесскую область, в результате напряженной работы сил ПВО большинство дронов было сбито. В Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков.

Также утром в нескольких областях объявляли тревогу из-за угрозы применения баллистики. В Кривом Роге сообщалось о прилете по предприятию.

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