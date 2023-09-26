Отмечается, что оккупанты подтягивают на юг резервы, опасаясь прорыва украинских войск.

Украинские защитники продолжают наступательную операцию на юге Украины, в частности на Мелитопольском и Таврическом направлении. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию. Силы обороны закрепляются на занятых рубежах, нанося оккупантам потери и истощая врага. В районе села Заветное желание продолжается активная оборона ВСУ. Командиры на местах пытаются улучшать тактическое положение, ведется контрбатарейная борьба", – подчеркнул он в эфире "Эспрессо".

В то же время горячо и на Таврическом направлении. Там враг ежедневно теряет от 6 до 10 артиллерийских систем, вынужден подтягивать резервы. По словам Штупуна, нас могут ждать хорошие новости.

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"На окраинах Вербового Силы обороны готовятся к дальнейшим действиям, создавая оборонительные рубежи. Артиллерия ВСУ работает, а враг пытается пополнить свои потери. Противник подтягивает резервы, потому что боится прорыва. Считаю, что скоро будут хорошие новости", – резюмировал он.

Война в Украине: новости с передовой

Пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что на Бахмутском направлении была уничтожена часть боеспособных подразделений российских оккупационных войск. Теперь там находится "солянка" из неподготовленных оккупантов и неслаженных подразделений.

Тем временем на Херсонском направлении враг потерял много техники и живую силу. В Силах обороны сообщили, что в металлолом превратили, в частности, самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С".

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