Авиация сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Украинские защитники и защитницы сегодня ударили по скоплению российских войск и их техники, а также ликвидировали вражеский пункт управления и склады с боеприпасами.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение этих суток украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также подразделения ракетных войск поразили четыре артиллерийских средства, три района скопления российских военных и их техники, а также пункт управления и два склада боеприпасов противника.

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Кроме того, этой ночью РФ нанесла очередной удар по Украине, применив 38 иранских ударных беспилотников типа "Shahed-136/131". В результате атаки пострадала припортовая инфраструктура Одесской области. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 26 вражеских "шахедов".

Всего враг нанес семь ракетных и 73 авиационных ударов, а также совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданских. Также разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Как сообщал УНИАН, этой ночью российские террористы атаковали дронами, в том числе и юг Одесской области. Российские удары повредили припортовую и пограничную инфраструктуру. В результате атаки пострадали двое водителей грузовиков.

Также повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт.

Из-за российского удара также была приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка" - "Исакча" между Украиной и Румынией.

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