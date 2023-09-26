За последние сутки потери врага на Таврическом направлении составили 190 человек, из которых 62 погибшие и один пленный.

На Таврическом направлении за сутки украинские защитники уничтожили 62 российских оккупантов и 35 единиц вражеской техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 949 огневых задач. Командующий отметил, что за последние сутки потери врага составили 190 человек: безвозвратные - 62, раненые - 127, пленные - 1.

"Уничтожено 35 единиц военной техники противника. В частности, один танк, шесть ББМ, три артиллерийские системы и минометы, одну РСЗО, 15 БПЛА, восемь единиц автомобильной техники и одну единицу специальной техники. Также уничтожено 5 складов боеприпасов врага", - проинформировал Тарнавский.

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Война в Украине - текущая ситуация

Как сообщал УНИАН, в течение этой ночи, 26 сентября, россияне осуществили очередную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" против Украины. Всего было запущено 38 дронов с юго-восточного направления - из района российского города Приморско-Ахтарск и мыса Чауда в Крыму.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 26 сентября, ориентировочно составили более 276 тысяч человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 400 российских захватчиков.

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