По словам спикера министерства, РФ получила стратегическое поражение на первом этапе вторжения и была вынуждена пересмотреть свои цели.

Россия готовится к длительной войне против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузяник в ходе пресс-конференции.

"В целом действия российской армии говорят о том, что Россия осуществляет подготовку к длительной военной операции. Сейчас мы наблюдаем самую активную фазу полномасштабной агрессии, которую Россия развязала против нашего государства", – сказал он.

По словам Мотузяника, ситуация на фронте сегодня "чрезвычайно сложна, потому что сейчас решается, пожалуй, судьба страны". Вместе с тем, как добавил спикер Минобороны, Россия получила стратегическое поражение на первом этапе вторжения и поэтому Генштаб ВС РФ был вынужден пересмотреть свои цели.

"Самое горячее – это Донецкий операционный район и Славянское направление. Оккупанты фактически в круглосуточном режиме бьют артиллерией, авиацией, обстреливают жилые кварталы. Также Россия сейчас ищет определенные новые рубежи, откуда и куда она может наносить ракетные и бомбовые удары, в том числе с территории Беларуси и с территории Крыма. Эти тяжелые бои, которые сейчас продолжаются на востоке, и станут итогом этой войны", – уверен Мотузяник.

Спикер Минобороны отметил, что с начала войны Россия задействовала в Украине почти 170 тысяч человек живой силы (более 90 батальонно-тактических групп).

"И еще около 30 БТГ Россия может ввести в действие в течение полутора-двух месяцев", - сказал Мотузяник, добавив, что по состоянию на конец мая ВСУ полностью уничтожили 17 БТГ оккупантов.

Напомним, в МВД считают, что Украину ждет очень тяжелый месяц решающей битвы за Донбасс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие недели войны будут сложными.

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