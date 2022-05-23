При этом он подчеркнул, что у украинцев нет другой альтернативы, кроме как бороться и победить.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ближайшие недели войны будут сложными.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Российские оккупанты очень стараются показать, что они якобы не отдадут захваченные районы Харьковской области, не отдадут Херсонщину, оккупированную территорию Запорожской области и Донбасса. Где-то наступают, куда-то подтягивают резервы, где-то пытаются укрепить позиции. Ближайшие недели войны будут сложными. И мы должны это осознавать", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, отметил он, у украинцев нет никакой альтернативы, кроме как бороться.

"Бороться и победить. Освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать у нас не просто что-то, а все, что у нас есть. Включительно с правом на жизнь украинцев", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ на вечер 23 мая, российские захватчики на Северодонецком направлении понесли потери и отступили.

На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их окружения и выхода на административные границы Луганской области.

В частности, на Бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел.

В направлении на Луганское враг провел разведку боем, успеха не имел, отошел.