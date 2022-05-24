По мнению советника главы министерства, впереди – одна из самых сложных фаз войны.

Впереди Украину ждет очень тяжелый месяц решающей битвы за Донбасс.

Такое мнение советник министра внутренних дел Вадим Денисенко высказал в эфире всеукраинского марафона.

"Несмотря на все наши достижения первых трех месяцев, сейчас впереди, возможно, одна из самых сложных фаз этой войны… Конечно, активная фаза не может длиться очень долго, но некоторый промежуток времени еще будет активная фаза", – заявил он.

"В зависимости от того, какими будут результаты этой большой битвы за Донбасс, можно будет говорить, куда мы будем двигаться дальше. Впереди действительно очень тяжелый месяц битвы за Донбасс", – добавил Денисенко.

Он также заявил, что война переходит в затяжную фазу, и что российские оккупанты "будут воевать умнее, чем делали это вначале".

По словам Денисенко, на данный момент захватчики "бросают все силы", чтобы попытаться окружить украинские войска в Луганской области и пробовать двигаться в Донецкой области: "Пока мы отбиваемся".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие недели войны будут сложными.

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