Это историческое время для украинского общества характерно неуправляемостью и полной анархией Украины как государства, заявил секретарь СНБО.

Лидер РФ Владимир Путин стремится погрузить Украину в состояние анархии и полной неуправляемости, как это было в период Украинской революции 1917-1921 годов.

Кремль понимает, что "единство" украинцев - это ключевой фактор и краеугольный камень, который мешает оккупантам захватить Украину. Если его сдвинуть и посеять раздор среди нации, наша страна может потерять "шанс" на государственность. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своей колонке на Украинской правде.

"Идеальная ситуация для России и Путина - это возвращение Украины к состоянию неуправляемости и полной анархии, в которой страна оказалась в 1917-1921 годах, когда война шла извне и внутри", - подчеркнул Данилов.

Он вспомнил, что в те годы украинская армия вела борьбу сразу на нескольких "фронтах": должна была противостоять большевикам, деникинцами и другими интервентами. Почти каждое украинское село имело своего "атамана", который не подчинялся никому, вместо того, чтобы объединиться в общую силу.

Данилов считает, что в период Украинской революции украинцы только то и делали, что грызлись друг с другом. Из-за раздора Украина потеряла свой шанс получить "независимость" и "государственность" на последующие 70 лет.

"В России этот период украинской истории хорошо помнят и надеются его повторить", - акцентирует он.

Так, Кремль уже начал принимать меры, чтобы рассорить украинцев. Для этого Россия пытается устроить внутриполитическую дестабилизацию в Украине, прибегая к военным, информационным и политическим методам. "Часть из этих мероприятий уже в работе, часть ждет своей очереди", - предупредил секретарь СНБО.

Данилов рассказал, когда ситуация на фронте может существенно измениться

В октябре 2023 года Данилов упоминал, при каком условии ситуация на украинском фронте может кардинально измениться. Среди главных факторов, которые способны на это повлиять, он акцентировал на получении Украиной истребители F-16.

В то же время он не стал давать прогноз по поводу того, сколько времени понадобится ВСУ, чтобы освободить всю Украину. Понятно одно, пока Россия продолжает боевые действия против украинцев, говорить о мире с ней никто не будет, указал Данилов.

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