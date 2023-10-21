Также секретарь СНБО отметил, что сейчас трудно прогнозировать, сколько времени уйдет на полную деоккупацию Украины.

Ситуация в зоне боевых действий может кардинальным образом измениться, как только Украина получит истребители F-16.

Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию Kyodo News. В частности, он выразил уверенность, что "ситуация кардинально изменится" после того, как западные партнеры передадут ВСУ современные истребители F-16 для укрепления украинской ПВО.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что в настоящее время трудно прогнозировать, сколько времени понадобится для деоккупации всей украинской территории. "Пока Россия продолжает оккупировать территорию, включая Крым, ни о каких переговорах не может быть речи", - констатировал Данилов.

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Истребители F-16 для Украины

"Коалиция F-16", возглавляемая Нидерландами и Данией будет обучать украинских пилотов летать на F-16. Норвегия и Бельгия также обязались поставить ВСУ эти истребители, а 11 других стран, включая США, заявили, что подключатся к обучению пилотов.

20 августа президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит от страны-партнера 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров. Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16, поскольку страна переходит на новые модели F-35.

19 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что оптимистичный срок прибытия истребителей F-16 в Украину - это первая половина 2024 года.

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