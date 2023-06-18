Недавно пресс-секретарь Путина опозорился смешными оправданиями по поводу реализации "специальной военной операции" в Украине.

Глава Министерства внешних дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на словесный "реверанс" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно удачного исполнения одной из главных целей "СВО" - "демилитаризации" нашего государства.

Чиновник в своем Facebook отметил, что дальше Кремль придумает еще более забавные байки для того, чтобы "замылить" глаза россиян по поводу бессмысленности той войны, которую развязал Путин, а также потерь оккупантов в Украине.

"В следующих сериях: фактически, все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является обузой для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна как никогда", - прогнозирует Кулеба.

Министр подчеркивает, что это в очередной раз подтверждает позицию, которую Украина пытается донести до своих международных партнеров. А именно, что Путин сможет скормить своему населению все что угодно. В частности, и потерю Крыма, и Украины в целом: "Главное для партнеров - не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины. Жизнь без современной России возможна", - подчеркнул Кулеба.

Заявление Пескова о "демилитаризации" Украины

Напомним, что недавно в интервью RT Arabic пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметился тезисом, что Россия, оказывается, выполнила одну из самых главных целей своей "СВО" и "демилитаризовала" Украину.

Песков указал, что за более чем год войны Украина стала значительно больше использовать иностранного оружия, а это значит, что ранее милитаризованный Киев исчерпал собственные запасы, считает Песков.

Вас также могут заинтересовать новости: