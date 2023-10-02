За рубежом украинские пилоты уже занимаются на авиационных тренажерах, а следующий этап - полеты с инструктором в настоящих самолетах.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что формируются новые группы украинских пилотов для обучения на F-16.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, как продвигается обучение украинских пилотов на F-16, и формируются ли новые группы, которые готовы ехать на обучение.

"Новые группы, безусловно, формируются. То, что здесь летчики выполняют домашнее задание по изучению языка и адаптируются к F-16 с помощью симуляторов, - вы уже тоже видели", - отметил Игнат.

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В то же время, по его словам, та информация о части обучения, которая происходит за рубежом, - непубличная.

"Не хотят партнеры особо об этом говорить. Просто делают свою работу, а наши пилоты учатся. Летают уже и на авиационных тренажерах – это не симулятор, это уже фактически полноценный самолет: двигающаяся кабина, которая полностью повторяет кабину F-16. следующий этап, соответственно, полеты с инструктором – уже в настоящих самолетах", - рассказал спикер.

F-16 в небе Украины

Как сообщал УНИАН, 27 сентября ВС ВСУ показали, как украинские пилоты адаптируются и учатся управлять истребителями F-16. В воздушных силах отметили, что пока одни украинские летчики овладевают F-16 за рубежом, другие знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пары, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины.

28 сентября Игнат подчеркнул, что военные в будущем хотят иметь полноценные авиатренажеры на территории Украины. Он пояснил, что авиатренажер – это фактически полноценный самолет, а занятия на авиасимуляторе происходят в виртуальной реальности.

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