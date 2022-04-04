Русские войска полностью вышли с Северского направления.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на востоке Украины, осуществляют развертывание элементов оперативного построения наступательной группировки и наращивают систему управления.

Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба ВСУ на 12:00.

Захватчики проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины. Продолжается формирование и перемещение дополнительных подразделений Российской Федерации для участия в боевых действиях на территории Украины.

На Волынском направлении обстановка не изменилась, подразделения вооруженных сил республики Беларусь силами до четырех батальонных тактических групп продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

На Полесском направлении остается высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры самолетами врага, действующими с беларуских аэродромов.

Наблюдается перемещение подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск с территории республики беларусь в российской федерации. Перемещение вооружения, военной техники и личного состава осуществляется железнодорожным транспортом и воздушным путем.

По имеющейся информации, отдельные подразделения 35-й общевойсковой армией (Белогорск) и 36-й общевойсковой армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа размещены в районах населенных пунктов Речица и Ямполь (Гомельская область республики беларусь).

На Северском направлении противник завершил отвод подразделений из состава Центрального военного округа на территорию Курской области и приступил к их дальнейшему перемещению.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы города, перегруппировывает войска. Усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов в районе Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

Для уточнения позиций подразделений Вооруженных Сил Украины противник проводит разведку в районе населенного пункта Барвенково с применением БПЛА, также пытается восстановить мост через реку Северский Донец в районе города Изюм. Вблизи населенного пункта Бражківка, силами до танковой ротной тактической группы, враг провел разведку боем, успеха не имел, отошел на ранее занимаемые рубежи.

Остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова продолжается подготовка к наступлению в направлении на Славянск.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь. По нему враг сегодня нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои. Украинские защитники и защитницы удерживают оборону города.

Одновременно противник завершает перегруппировку и замену подразделений, утративших наступательные способности, с целью возобновления активных наступательных действий.

На Южнобужском направлении наши войска оттесняют оккупантов в Херсонской области. Противник провел воздушную разведку в районе Николаева с применением БПЛА.

В Черноморской и Азовской операционных зонах деятельность корабельной группировки противника в акватории Черного моря снижена в связи с сложными погодными условиями (шторм до 4 баллов). Остальные вражеские корабельные составы выполняют задания в определенных районах.

Россияне платят своей жизнью за вторжение в мирную Украину. По состоянию на 4 апреля, украинские бойцы превратили в удобрение уже примерно 18,3 тысячи оккупантов.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация начала скрытую мобилизацию и намерена привлечь к войне против Украины около 60 тысяч человек. Враг планирует укомплектовать подразделения устаревшей техникой, которую не использовали десятилетиями.

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