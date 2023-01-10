Захват Бахмута стал одной из главных военных целей Москвы.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин признал "тяжелые кровопролитные бои" за контроль над Соледаром, похвалив действия украинских военных.

Как говорится в материале The Guardian, Россия бросила на оккупацию Соледара и Бахмута огромные силы – часто российские наемники просто шли по телам своих же солдат.

Во вторник в своих соцсетях главарь "вагнеровцев" Пригожин написал о "тяжелых кровопролитных боях" на западе от Соледара: "Вооруженные силы Украины с честью защищают территорию Соледара".

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Отдельно Пригожин заявил, что информация о якобы массовом дезертирстве украинских военных у Соледара не соответствует действительности.

"Давайте будем честными с собой. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. Сообщения об их массовом дезертирстве не соответствуют действительности", - написал он.

Бои за Соледар и Бахмут – актуальные новости

Захват Бахмута стал одной из главных военных целей Москвы спустя почти год после начала ее полномасштабных боев в Украине.

По утверждению российских источников и британской разведки, Россия, бросая на позиции ВСУ "пушечное мясо", делает "тактические успехи", что в итоге вылилось на выход Соледара.

По словам журналиста Юрия Бутусова, 9 января оккупанты начали новый мощный штурм Соледара: город находится "под угрозой", а русские сумели взять под огневой контроль трассу, по которой ВСУ подвозят снабжение. Вместе с тем Бутусов отметил, что "возможности для исправления ситуации все же есть".

На Соледарском направлении враг атакует ВСУ малыми группами – до 8 человек со стрелковым оружием, РПГ и "Шмелями", уточнил офицер ВСУ Тарас Березовец.

В настоящее время сценарий окружения Бахмута путем захвата окрестностей Соледара в Британии считают маловероятным.

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