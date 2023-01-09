Город не окружен полностью, но враг может вести огонь по основной трассе на Соледар.

Соледар Донецкой области, где российские оккупанты в понедельник, 9 января 2023 года, начали мощный штурм, оказался в угрожающей ситуации. Враг вышел на позицию, с которой может вести огонь по основной трассе снабжения на Соледар.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, на саму дорогу россияне выйти не могут. Он отметил, что город не окружен полностью, но нормальное снабжение по трассе невозможно. По словам журналиста, это критично для обороны. Однако возможности для исправления ситуации есть.

"У нас в этом районе сосредоточены значительные силы, войска есть, есть много людей. Есть техника. Тяжелая обстановка для всех понятна. Нужны действия, которые эту обстановку исправят. Нужны не хаотичные действия, а спланированные, чтобы реализовать наши преимущества шаг за шагом. Тактическая обстановка понятна нашему командованию, вчера в Соледаре был командующий ОУВ А. Сырский", – подчеркнул Бутусов.

Видео дня

В то же время он отметил, что действия войск осложняет температура. В Соледаре сейчас -18 градусов, и это надо учитывать. По словам Бутусова, это создает проблемы и украинским защитникам, и врагу. При такой температуре боеспособность очень зависит от надлежащего снабжения.

"46-я аэромобильная бригада ведет жесткие оборонительные бои за каждый дом. Им помогают и некоторые другие подразделения – пограничники, ССО, танкисты. Продолжаются ближние бои, перестрелки. Россияне за сегодня продвинулись на некоторых направлениях, но ценой очень больших потерь. 46-я аэромобильная бригада делает все возможное, сохраняет боеспособность в сверхтяжелых условиях. Десантники действуют образцово, бойцы доверяют командирам, и каждый делает все возможное для уничтожения врага. Российские штурмовые группы уничтожаются одна за другой в контактных боях на ближних расстояниях, но они продолжают атаки и вводят в бой резервы", – рассказал он.

Бутусов считает, что основная угроза от россиян – это охват с флангов города.

"Они будут делать все возможное чтобы пробиться на трассу в тылу Соледара. Для обхода Соледара направлены свежие резервы из состава воздушно-десантных войск, захвату Соледара российское командование придает большое политическое значение. Вспоминается, как летом держала фронт от Соледара до Бахмута три месяца подряд одна 93-я механизированная бригада при поддержке батальонов ТРО. Как бы было важно, если бы комбрига и всех командиров батальонов 93-ей отметили за их мастерские действия на самом высоком уровне, и пытались бы организовать управление, разведку, применение войск так же эффективно, как действовала 93-я. Они сражались за каждую посадку и наносили потери россиянам в разы больше, чем несли сами. Если управлять таким образом, то есть все возможности исправить ситуацию", – подчеркнул журналист.

В то же время он добавил, что так же эффективно рядом действуют и сейчас подразделения 10-й горно-штурмовой бригады, 46-я аэромобильная.

"У нашей армии есть и командиры и опыт для того, чтобы эффективно уничтожать россиян и побеждать в самых сложных условиях. Мы все переживаем за героев Соледара и верим в нашу армию, которая при правильной организации может разгромить российских оккупантов под Соледаром", – резюмировал журналист.

Ситуация в Соледаре 9 января

Днем 9 января командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российские власти бросили на захват Соледара наиболее профессиональных представителей ЧВК "Вагнер". Россияне вновь понесли тяжелые потери при попытке штурмовать город.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что украинские защитники восемь суток ведут непрерывный контактный бой на ближних дистанциях в Соледаре Донецкой области. Он добавил, что российским оккупантам удалось зайти в застройку, но наши бойцы держат весь город под огневым контролем.

Вечером 9 января заместитель министра обороны сообщила, что после неудачной попытки захватить город россияне восстановили резервы, подтянули новые подразделения и начали мощный штурм Соледара.

Вас также могут заинтересовать новости: