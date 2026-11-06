'Это будет большая сделка': Трамп заинтриговал заявлением после встречи с посланником Путина

По словам Трампа, будущее соглашение может касаться не только прекращения войны в Украине, но и всей Европы. При этом он не раскрыл подробностей возможных договоренностей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится масштабное соглашение, которое коснется не только Украины, но и всей Европы. Об этом он сказал после встречи с посланником российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым в Белом доме, сообщает Associated Press.

"Будет соглашение, это будет крупное соглашение, и оно коснется не только Украины", – сказал Трамп журналистам, добавив, что оно может охватить всю Европу.

Американский президент подтвердил, что встречался с Дмитриевым, однако отказался рассказывать, о чем именно они говорили.

Видео дня

Встреча состоялась на фоне активизации дипломатических контактов между Вашингтоном, Москвой и Киевом. В частности, представители администрации Трампа проводили отдельные переговоры с украинскими и европейскими чиновниками в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В США обсуждают гарантии безопасности для Украины

Зять американского президента Джаред Кушнер, принимавший участие в переговорах в Брюсселе, назвал их продуктивными. По его словам, основными темами стали гарантии безопасности для Украины и более широкая система безопасности для Европы.

"Мы интенсивно работаем со всеми сторонами, чтобы найти практические решения, которые помогут завершить эту войну и заложить основы для прочного мира", – написал Кушнер в социальных сетях.

Кроме того, на следующей неделе в Абу-Даби должны состояться трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России. Это будут первые подобные мирные переговоры с февраля.

В то же время Трамп в последнее время критиковал президента Украины Владимира Зеленского за нежелание идти на уступки для завершения войны. В конце предвыборной кампании перед промежуточными выборами в США американский президент также договорился с Путиным о снятии санкций с российского экспорта дизельного топлива.

Встреча в Белом доме состоялась после перемирия в оккупированных Олешках

Кирилл Дмитриев прибыл в Белый дом на мероприятие, посвященное шестидневному прекращению огня между Украиной и Россией в оккупированных Олешках Херсонской области. Перемирие длилось с 27 октября по 1 ноября и стало самым значительным локальным прекращением боевых действий с начала полномасштабного вторжения России.

Дмитриев поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за ее гуманитарную роль в организации договоренностей. По его словам, Путин лично давал соответствующие указания и просил передать Мелании благодарность за ее работу.

На мероприятии также присутствовали председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Мелания Трамп заявила, что надеется превратить временное прекращение огня в более длительные договоренности, которые можно будет распространить на другие территории.

По её словам, за шесть дней перемирия из Олешек удалось эвакуировать почти 800 человек, а местным жителям доставить гуманитарную помощь.

Первая леди также передала представителям Путина и Зеленского личные письма для обоих президентов. Дмитриев подарил ей картину, нарисованную 11-летней девочкой, а украинский президент вручил награду в знак признания ее роли в организации перемирия.

При этом Дональд Трамп отдельно подчеркнул, что не встречался с украинскими чиновниками, которые также находились в Белом доме.

Вас также могут заинтересовать новости: