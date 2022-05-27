Жданов уточнил, что, предположительно, направление, о котором шла речь, было Попасной.

Преимущества россиян в технике 1 к 20 на Донбассе, о чем накануне заявлял украинский президент Владимир Зеленский, не существует.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

"Если он (Зеленский - ред.) хотел подчеркнуть, что на отдельных направлениях, а не в целом, Россия сосредотачивает количество своих войск, чтобы создать искусственное преимущество на отдельном направлении (как в личном составе, так и в технике), это да, соответствует действительности. Но на Луганском направлении такого преимущества - 1 к 20 - в технике не существует", - высказался эксперт.

Он уточнил, что, предположительно, направление, о котором шла речь, было Попасной.

Что предшествовало

23 мая президент Владимир Зеленский во время выступления в Давосе заявил, что российская армия превосходит силы ВСУ на Донбассе - 1 к 20.

"Нам не хватает техники. Почему? Потому что мы боремся против такой великой по размеру державы и огромной по размеру армии державы. У них в 20 раз больше техники. В двадцать раз. Сейчас на Донбассе один к двадцати. Представьте себе, какие у нас люди, какие крепкие наши воины, какой у нас народ? Один к двадцати. Я просто не хочу, чтобы гибли сотни тысяч людей", - обратился Зеленский к Западу.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступать на востоке и сосредоточил все усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отбили 12 атак россиян.

Тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск; оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

В Херсонской области враг строит уже третью линию обороны, что, вероятно, свидетельствует о намерениях российских войск остаться в регионе надолго.

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

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