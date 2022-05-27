Оккупанты увеличили количество обстрелов подразделений украинских войск, ведут воздушную разведку и осуществляют инженерное оборудование позиций.

На Южнобугском направлении российские войска продолжают принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении противник продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличил количество обстрелов подразделений наших войск, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. Усилил группировку за счет переброски резервных подразделений", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки оккупантов продолжают блокирование гражданского судоходства.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в СНБО прокомментировали быструю оккупацию Россией Херсонской области.

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