На Бахмутском направлении оккупанты пытаются отрезать наши подразделения от основных сил.

Российские оккупанты возобновили наступление на Славянском направлении. Враг продолжает обстрелы позиций украинских военных и перегруппировывает войска в Донецкой области.

Об этом говорится в новом сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление. На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение наших подразделений, наносят ракетные удары, перегруппировывают войска", - говорится в сообщении.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил.

На Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман.

Ранее УНИАН уже сообщал, что нынешнее наступление оккупантов на Донбассе, как заявил Зеленский, может сделать этот регион безлюдным.

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