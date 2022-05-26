Сбит вражеский многоцелевой вертолет Ка-52, крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Бойцы группировки Объединенных сил отбили сегодня, 26 мая, 12 атак врага.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил в Facebook.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах. Оккупанты обстреляли почти 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 60 гражданских объектов, из них: 55 жилых домов, школу, добывающее предприятие, админздание базы отдыха, пожарную часть. В результате этих обстрелов погибли 9 гражданских лиц, еще 14 получили ранения и травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня, 26 мая, 12 атак врага.

За сутки уходящего года военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 5 артиллерийских систем; 5 единиц боевой бронированной техники; 5 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский многоцелевой вертолет Ка-52, крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Напомним, по данным главы Луганской ОВА, на сегодня оккупировано около 95% Луганской области.

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