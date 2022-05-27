Под обстрел попали две женщины, которые пасли коров, одна из них погибла.

В Николаевской области за сутки из-за обстрелов оккупантов ранены 14 мирных жителей, есть погибшие.

Как заявил представитель оперативного командования "Юг" Вячеслав Назаров, наибольшее количество обстрелов пришлось на Николаевский и Баштанский районы.

"К сожалению, есть погибшие. В частности, в окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые просто пасли коров, одна из них погибла", - сказал Назаров.

В то же время, по его словам, украинские войска за сутки уничтожили 35 оккупантов и несколько боевых машин пехоты.

Назаров также отметил, что оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержания надлежащего режима работы Каховской гидроэлектростанции, где развернут пункт управления Южного военного округа российских войск. Назаров добавил, что на станции не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не дают отремонтировать. Это уже привело к подтоплению Каховки, под угрозой затопление ближайших сел.

Как сообщал УНИАН, несмотря на риск и ежедневные обстрелы со стороны российских оккупантов, все больше жителей Николаевской области возвращается домой.

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