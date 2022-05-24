Глава государства призывает страны Запада предоставить Украине дальнобойное оружие, чтобы исключить гибель сотен тысяч людей.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что численность оккупационных сил Российской Федерации на Донбассе превышает украинские силы по соотношению "один к двадцати".

Об этом глава государства сказал во время выступления в Украинском доме в Давосе (Швейцария) в формате вопрос – ответа.

"Я это повторяю уже месяц всем нашим партнерам: самая кровавая ситуация у нас на Донбассе. Мы теряем много людей. У вас есть все, чтобы сохранить этих людей. Просто услышьте", - подчеркнул Зеленский.

"А то, что вы сказали: будет с Путиным разговор или не будет, или любой другой формат, - честно говоря, не только от нас это зависит. Поэтому мы будем бороться до тех пор, пока не освободим, что сможем освободить. Пока не освободим нашу землю", - добавил президент.

Как подчеркнул Зеленский, с каждым днем все сложнее и сложнее будет организовать встречу на уровне президентов между Украиной и Россией.

"Это сложно из-за того, что есть какая-то линия, которую перейти уже сложно после того, что было в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах, - то, что мы видели", - сказал президент.

"Я считаю, что мы будем давить, насколько это возможно, и если у нас будет соответствующее оружие, и оружие здесь не потому, что это какое-то эфемерное понятие и просто такая идея - давайте постоянно говорить об оружии. Нет. Потому что нам нужно мощное оружие, которое даст возможность не терять столько людей. Потому что в современной войне у нас люди борются против техники, иногда так происходит... Нам не хватает техники. Почему? Потому что мы боремся против такой великой по размеру державы и великой по размеру армии державы. В них в 20 раз больше техники. В двадцать раз. Сейчас на Донбассе один к двадцати. Представьте себе, какие у нас люди, какие крепкие наши воины, какой у нас народ? Один к двадцати. Я просто не хочу, чтобы гибли сотни тысяч людей", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что Украине нужна техника, которая может нанести удары по врагу на большом расстоянии.

Напомним, у Зеленского объяснили зачем Украине нужны противокорабельные ракеты Harpoon.

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