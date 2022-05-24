Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что численность оккупационных сил Российской Федерации на Донбассе превышает украинские силы по соотношению "один к двадцати".
Об этом глава государства сказал во время выступления в Украинском доме в Давосе (Швейцария) в формате вопрос – ответа.
"Я это повторяю уже месяц всем нашим партнерам: самая кровавая ситуация у нас на Донбассе. Мы теряем много людей. У вас есть все, чтобы сохранить этих людей. Просто услышьте", - подчеркнул Зеленский.
"А то, что вы сказали: будет с Путиным разговор или не будет, или любой другой формат, - честно говоря, не только от нас это зависит. Поэтому мы будем бороться до тех пор, пока не освободим, что сможем освободить. Пока не освободим нашу землю", - добавил президент.
Как подчеркнул Зеленский, с каждым днем все сложнее и сложнее будет организовать встречу на уровне президентов между Украиной и Россией.
"Это сложно из-за того, что есть какая-то линия, которую перейти уже сложно после того, что было в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах, - то, что мы видели", - сказал президент.
"Я считаю, что мы будем давить, насколько это возможно, и если у нас будет соответствующее оружие, и оружие здесь не потому, что это какое-то эфемерное понятие и просто такая идея - давайте постоянно говорить об оружии. Нет. Потому что нам нужно мощное оружие, которое даст возможность не терять столько людей. Потому что в современной войне у нас люди борются против техники, иногда так происходит... Нам не хватает техники. Почему? Потому что мы боремся против такой великой по размеру державы и великой по размеру армии державы. В них в 20 раз больше техники. В двадцать раз. Сейчас на Донбассе один к двадцати. Представьте себе, какие у нас люди, какие крепкие наши воины, какой у нас народ? Один к двадцати. Я просто не хочу, чтобы гибли сотни тысяч людей", - подчеркнул Зеленский.
Он сказал, что Украине нужна техника, которая может нанести удары по врагу на большом расстоянии.
Напомним, у Зеленского объяснили зачем Украине нужны противокорабельные ракеты Harpoon.