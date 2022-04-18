Враг отступил от украинской столицы, однако оставил после себя смертельные напоминания.

После отступления россиян из Киевской области местные жители не могут перезахоронить своих родных, потому что оккупанты заминировали кладбища.

Об этом говорится в ТСН.

Так, в частности, во время активных обстрелов кладбище в Пуще-Водице было переполнено и закрыто, в Горенке, которую оккупанты разрушили почти на 80%, россияне били по нему из гранатомета, в Мощуне тогда тоже продолжались активные боевые действия.

Люди вынуждены были держать тела родных и соседей по несколько дней во дворах, а затем хоронить на собственных участках.

Такая судьба постигла и мать местного жителя Тараса. Женщина выжила во время Второй мировой войны, но не смогла пережить полномасштабное вторжение России.

"Представьте, как ей прожить всю жизнь и снова попасть на войну. ... Я связался с человеком, который у нас похоронами занимается, и говорю: а если я дома сделаю пока, потому что мы не можем никуда ничего сделать. Он говорит, что в военное время можно. ... Когда мы начали копать могилу, стал летать беспилотник. Ребята уже опытные, говорят, надо прятаться, потому что там, где видят скопление людей, туда обязательно прилетает мина. Мы прятались несколько раз. Когда вынесли маму на улицу, начали прощаться - та же ситуация", - рассказал мужчина.

На следующий день во двор прилетел первый снаряд.

Теперь перезахоронение до сих пор под вопросом, потому что территории кладбищ остаются опасными.

Как сообщал УНИАН, в Украине заработала интерактивная карта с заминированными и опасными участками.

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за действий российской армии территория Украины на сегодня является одной из самых загрязненных минами в мире.

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