Под контролем россиян населенный пункт находился фактически с первого дня полномасштабного вторжения РФ.

Российские оккупанты заминировали в Тростянце ряд объектов, в том числе кладбище.

Об этом заявил во время вечернего брифинга председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Очень много растяжек, много минирований, много заминировано полей, обочин дорог. Даже заминировали кладбище. К сожалению, погиб один мирный житель, который шел по обочине дороги и там нарвался на растяжку. Так же собака спасла жизнь своей хозяйке: она побежала вперед и тоже попала в растяжку, подорвалась, но это спасло жизнь нашей гражданке", - поделился чиновник.

В Тростянце уже начнут возобновлять работу бизнеса, обсуждают поддержку фермеров и начало посевной кампании, добавил Живицкий.

Украинские войска освободили Тростянец от оккупантов 26 марта, однако враг еще обстреливал городок с окраин.

Под контролем россиян населенный пункт находился фактически с первого дня полномасштабного вторжения РФ. В течение этого времени захватчики грабили дома местных жителей, размещая во дворах гражданских тяжелое вооружение.

Жителям освобожденного Тростянца начали подвозить продукты.

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