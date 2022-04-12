По словам президента, это также должно рассматриваться как военное преступление российских войск.

Из-за действий российской армии территория Украины на сегодня является одной из самых загрязненных минами в мире.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения по итогам 47-го дня войны.

"В северных районах нашей страны, откуда выгнали оккупантов, продолжаются работы по безопасности. Прежде всего, это разминирование. Российские войска оставили по себе десятки, если не сотни тысяч опасных предметов. Это и снаряды, которые не взорвались, мины, растяжки. Ежедневно обезвреживается не менее нескольких тысяч таких предметов", - отметил президент.

По его словам, оккупанты оставляли мины повсюду.

"В домах, которые захватывали. Прямо на улицах, в полях. Они минировали имущество людей, минировали машины, двери. Сознательно делали все, чтобы возвращение в эти районы после деоккупации было максимально опасным. Из-за действий российской армии наша территория на сегодня является одной из самых загрязненных минами в мире. И я считаю, что это также должно рассматриваться как военное преступление российских войск. Они сознательно сделали все, чтобы убить или покалечить как можно больше наших людей даже тогда, когда были вынуждены отступить с нашей земли. Без соответствующих приказов они бы этим не занимались", - подчеркнул глава государства.

Напомним, у Зеленского назвали условие, при которой Украина сможет отбиться от России.

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