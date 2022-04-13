Украинские спасатели ежедневно обезвреживают тысячи опасных предметов, но эта работа на годы.

На официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

Отмечается, что отныне можно ежедневно отслеживать детальную динамику работ по разминированию (количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов) в разрезе регионов.

Кроме того, сообщается, что подать заявку о находке взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения можно через страницу с интерактивной картой на сайте ГСГС или по номеру 101.

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За данным бюро даже к началу полномасштабного военного вторжения России 1,8 миллиона украинцев находились в окружении мин с 2014 года.

По оценке спасателей, почти половину территории Украины нужно разминировать в результате войны. Около 300 тысяч квадратных километров страны загрязнены взрывоопасными предметами.

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