У русских продолжает снижаться интенсивность применения артиллерии, отметил военный обозреватель.

Военный обозреватель Александр Коваленко поделился своей версией, объясняющей, почему активная фаза контрнаступления ВСУ до сих пор не началась.

Коваленко признался, что ждал начала заметного продвижение украинских войск на конец 2022 года. Есть "определенные объективные причины", почему командование не торопится к началу активной фазы.

"Зона боевых действий – это гигантская площадь с постоянно меняющейся оперативной обстановкой, на которую влияет множество факторов, о многих из которых многие даже не подозревают", - пояснил Коваленко.

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Возможно, считает военный обозреватель, ВСУ ожидают формирования подразделений из полностью западных образцов техники – и уже ими перейдут в контрнаступление: "Возможно эта версия и имеет право на жизнь, но формирование таких подразделений может занять до двух месяцев, а возможно и трёх. Точно сложно сказать".

А вот, что можно сказать с уверенностью, добавил Коваленко, "так это то, что у русских продолжает снижаться интенсивность применения артиллерии":

"Так, к концу января 2023 средний показать выстрелов в сутки у артиллерии россиян составляет 15 тысяч. Да, периодически фиксируются суточные всплески до 20-25 тысяч, но затем резко идёт провал, порою до 10 тыс/сут. И это при том, что с ноября на декабрь 20 тысяч выстрелов в сутки у РОВ были нормой", - написал он.

Следовательно, ВС РФ могут концентрировать интенсивный артиллерийский огонь по ограниченным участкам и ограниченные промежутки времени: "Например, в районе Бахмута или Авдеевки. В районе Угледара из-за нехватки арты и БК в пропорциональном количестве РОВ вновь провалили наступление".

Обозреватель прогнозирует, что за несколько месяцев выстрелы артиллерии врага сократятся до 10 тысяч в сутки. Противнику будет все сложнее накрывать огнем даже ограниченные участки линии фронта.

"Чем ниже потенциал российской артиллерии, тем успешнее контрнаступление ВСУ и меньше потери, как в личном составе, так и технике. Фактически, штурмовые БТГр, на западной технике, прорывающие линии обороны врага, который не может эффективно вести оборону...", - рассказал Коваленко

Коваленко подчеркнул, что контрнаступление ВСУ продолжается каждый день и каждый час: "И его суть – в истощении врага, что и происходит прямо сейчас".

Война в Украине - актуальные данные

После захвата Соледара российские войска пытаются истощить украинскую оборону и в одном месте прорваться, чтобы двигаться дальше и достичь более значительных результатов.

ВС РФ наступает на Угледарском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупация Угледара оттеснит украинские силы от Крымского "коридора" и укрепит оборону противника.

По мнению Института изучения войны, ВСУ возобновили контрнаступление под Кременной и в Запорожской области.

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