Российские войска начали штурм Угледара. Город для российских оккупантов имеет стратегическое значение, поскольку его захват позволит улучшить положение ВС РФ на Донбассе, а также предотвратить продвижению ВСУ к Крымскому "коридору", рассказал журналист Юрий Бутусов.
Для захвата Угледара россияне сосредоточили соединения своих лучших войск: бригады морской пехоты и воздушно-десантных войск, запасы боеприпасов, пояснил Бутусов.
"Для нас успешная оборона Угледара - это задача максимальных потерь российским элитным бригадам. Мы помним, как россияне уже впервые пытались захватить Угледар осенью, и остановились в селе Павловка возле города. Российская регулярная армия очень чувствительна к потерям, и в российских медиа поднялась тогда волна, что российские морпехи разбиты", - написал Бутусов.
Также он добавил, что Угледар является удобным рубежом обороны - город расположен на высотах, враг наступает снизу, есть возможности нанести врагу нового поражения: "Битва за Угледар будет определять весь ход дальнейшей войны на юге Украины в 2023-м году".
Бои на Донбассе - что происходит
25 января стало официально известно о том, что ВСУ оставили Соледар, где российская армия сточила уже не одно подразделение о броню украинских военных.
После выхода из города украинские военные находятся на подготовленных заранее позициях и заняли оборону, рассказал командир подразделения аэроразведки ВСУ "Мадьяр". Наступление оккупантов с севера, где находится Соледар, и с юга может создать проблемы для Бахмута. В связи с этим оборона сейчас идет с трех сторон.
В боях за Соледар РФ потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах.
Вместе с тем в Минобороны констатировали усиление давления российских войск на Бахмутском и Угледарском направлениях. В то же время Институт изучения войны заявил о намерении ВС РФ начать наступление на Луганщине.