Для захвата Угледара русские сосредоточили соединения своих лучших войск.

Российские войска начали штурм Угледара. Город для российских оккупантов имеет стратегическое значение, поскольку его захват позволит улучшить положение ВС РФ на Донбассе, а также предотвратить продвижению ВСУ к Крымскому "коридору", рассказал журналист Юрий Бутусов.

Для захвата Угледара россияне сосредоточили соединения своих лучших войск: бригады морской пехоты и воздушно-десантных войск, запасы боеприпасов, пояснил Бутусов.

"Для нас успешная оборона Угледара - это задача максимальных потерь российским элитным бригадам. Мы помним, как россияне уже впервые пытались захватить Угледар осенью, и остановились в селе Павловка возле города. Российская регулярная армия очень чувствительна к потерям, и в российских медиа поднялась тогда волна, что российские морпехи разбиты", - написал Бутусов.

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Также он добавил, что Угледар является удобным рубежом обороны - город расположен на высотах, враг наступает снизу, есть возможности нанести врагу нового поражения: "Битва за Угледар будет определять весь ход дальнейшей войны на юге Украины в 2023-м году".

Бои на Донбассе - что происходит

25 января стало официально известно о том, что ВСУ оставили Соледар, где российская армия сточила уже не одно подразделение о броню украинских военных.

После выхода из города украинские военные находятся на подготовленных заранее позициях и заняли оборону, рассказал командир подразделения аэроразведки ВСУ "Мадьяр". Наступление оккупантов с севера, где находится Соледар, и с юга может создать проблемы для Бахмута. В связи с этим оборона сейчас идет с трех сторон.

В боях за Соледар РФ потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах.

Вместе с тем в Минобороны констатировали усиление давления российских войск на Бахмутском и Угледарском направлениях. В то же время Институт изучения войны заявил о намерении ВС РФ начать наступление на Луганщине.

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