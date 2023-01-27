За сутки на Бахмутском направлении враг потерял 109 убитыми и ранеными 188.

Возле Угледара российские войска пытаются истощить украинскую оборону и в одном из мест прорваться, чтобы двигаться дальше и достичь более значительных результатов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый. Он отметил, что ВСУ уменьшают наступательный потенциал россиян.

"На Бахмутском направлении, Авдеевском и Угледарском направлениях они постоянно прибегают к штурмам. Наша задача - не дать врагу прорвать оборону, измотать и обескровить его и уменьшить наступательный потенциал", - пояснил он.

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Череватый добавил, что после Соледара враг готовится прорываться дальше. После ухода из Соледара силы обороны отошли на заранее подготовленные позиции, выстроили оборону и систему поражения. На Бахмутском направлении враг несет колоссальные потери в живой силе и технике, однако продолжает попытки прорвать оборону.

"За эти сутки они совершили 322 обстрела, было 58 боестолкновений. Они потеряли 109 убитыми, 188 ранеными. Также они потеряли четыре танка, три БМП, три пушки и три беспилотника "Орлан-10" на этом направлении (Бахмутском – УНИАН)", - сказал он.

По словам спикера, там происходят жестокие бои.

"Враг действительно пытается достичь промежуточного успеха, но благодаря усилиям наших сил обороны ему не удается, и он преувеличивает свои достижения в Телеграм-каналах", - пояснил он.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Британии со ссылкой на данные разведки сообщили, что российские пропагандисты распространяют дезинформацию о якобы успехах оккупационных войск в Запорожской и Донецкой областях. В то же время британская разведка отмечает - маловероятно, что российские оккупационные силы получили существенные успехи у Орехова и Угледара, и российские военные источники намеренно распространяют ложную информацию в попытке намекнуть, что российская операция набирает обороты.

По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов возле Бахмута, Угледара и еще 9 населенных пунктов.

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