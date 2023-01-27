Россияне не смогли захватить Угледар.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали о ситуации на фронте. По словам экспертов, защитники Украины возобновили контрнаступление в районе Кременной. Помимо этого, рашисты очень боятся наступления ВСУ на Запорожском направлении.

"Российские источники утверждали, что украинские войска возобновили контрнаступательные операции в районе Кременной 26 января. Российский блогер утверждал, что украинские войска начали наступательные действия против позиций 144-й мотострелковой дивизии (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) в районе Кременной в ночь на 25 января", - указано в новом отчете ISW.

Пропагандисты утверждали, что оккупантам якобы удалось отразить атаку. Однако украинские военные продолжили атаковать рашистов со стороны Торского (населенный пункт в 14 километрах на запад от Кременной).

Видео дня

На Донецком направлении ведутся активные бои. Россияне не смогли захватить Угледар. Помимо этого, ВСУ отражают атаки оккупантов под Бахмутом.

"26 января украинские официальные лица сообщили, что российские силы в Запорожской области не проводят наступательных операций в размере или масштабе, необходимых для полномасштабного наступления... Начальник Объединенного украинского пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что российские войска не собрали достаточно мощную ударную группировку для ведения наступления на запорожском направлении, но предупредил, что российские войска несколько усилили свое присутствие в живой силе в Запорожской области", - напомнили в ISW.

Россияне пытаются добиться успеха вдоль линии фронта в Запорожской области. Однако усилия рашистов демонстрируются лишь на словах, в заявлениях пропагандистов. Эксперты отмечают, что скорость и эффективность действий россиян на Запорожском направлении являются очень низкими.

"Несколько российских блогеров продолжали предупреждать об украинском контрнаступлении на запорожском направлении, указывая на то, что продолжающиеся наземные атаки в этом районе и сопровождающая их информационная операция, вероятно, направлены на то, чтобы сорвать усилия украинской стороны. Рогов (коллаборант и представитель так называемой "власти" в Запорожской области - УНИАН) продолжал заявлять, что украинские силы готовятся к решительному наступлению на Мелитополь и Бердянск в ближайшие месяцы, но успехи русских на поле боя снизят способность украинских войск проводить эти усилия.Российский блогер заявил, что украинские силы были приведены в полную боевую готовность к возобновлению российского наступления в районе Каменское-Степово под Ореховом, что свидетельствует о сохраняющейся обеспокоенности действиями Украины на этом фронте", - добавили аналитики.

Новость обновляется...