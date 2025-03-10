В ОП отвергли идею перемирия с Россией на суше

Лещенко отметил, что Россия может воспользоваться паузой, чтобы восстановить свои силы.

Украина не будет соглашаться на перемирие с Россией на суше, так как враг получит возможность восстановить свою живую силу и в будущем продолжит боевые действия.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

"Вы хотите перемирия - мы готовы. Однако не на перемирие на суше, где Путин сможет взять паузу на несколько месяцев, чтобы подлечить своих раненых, где-то набрать еще несколько десятков тысяч рабов, которые все еще живут в этой российской империи, набрать пехоту в Северной Корее или в других странах-сателлитах, чтобы потом возобновить эту войну - мы к таким перемирия не готовы", - сказал он.

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Также Лещенко рассказал, что на линии соприкосновения на суше 70% поражений наносится дронами. По его словам, американская помощь важна для Украины, но она не настолько критична, чтобы согласиться на прекращение боевых действий на тех условиях, которые нам навязывают.

"Мы готовы (на перемирие - УНИАН), но это это должны быть наши условия... Очень важно, что наша власть не отказывается от предложений, но и не соглашается на невыгодные для Украины условия. На каждую западную инициативу, есть наша инициатива", - объяснил советник руководителя ОП.

Лещенко добавил, что у Украины есть и свои предложения. Он подчеркнул, что их уже озвучивали администрации президента США Дональда Трампа.

"Он (Трамп - УНИАН) говорит: "Есть ли план прекращения огня?" Мы отвечаем, что у нас есть план прекращения огня. Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. А также предлагаем прекратить огонь на море. Мы берем обязательство не атаковать. Это, кстати, парадоксально. Ведь у нас в Черном море инициатива в руках. Также предлагаем энергетику не атаковать", - заявил Лещенко.

Переговоры о прекращении огня - важные новости

Ранее издание The Economist писало, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать последним шансом для Украины. Отмечается, что если эти переговоры в Джидде потерпят крах, Украина вряд ли получит другой шанс.

Кроме того, в НГУ назвали условия, при которых Украина может пойти на мирные переговоры с РФ. Россия может использовать перерыв в боевых действиях для переподготовки, считает офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко.

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