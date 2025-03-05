Украина выступает в этом вопросе конструктивно и последовательно, считает эксперт.

Предложение президента Украины Владимира Зеленского относительно первого этапа окончания войны, который включает обмен всеми пленными, а также перемирие в небе и на море имеет поддержку в Европе. Об этом в эфире "24 Канала" заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"И французский президент (это поддерживает, - УНИАН) и это обсуждалось в Лондоне с участием Страмера. Украина здесь выступает с собственной позицией, которая поддерживается Францией и Британией. Что придает ей еще больший вес. Это очень важно. Второй момент, который стоит отметить, что Украина выступает здесь последовательно и конструктивно. Ведь президент Украины отмечает, что мы готовы к первым шагам", - сказал Мусиенко.

Эксперт добавил, что на сегодня Россия продолжает наносить удары дронами по Украине. Он также отметил, что Москва может готовить и ракетные удары, что может стать символическим ответом от Путина.

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"Сейчас момент истины для России, мяч на их поле. Ведь очень много сейчас появляется сообщений о том, что в течение 24-48 часов враг может нанести масштабный ракетный удар с применением своей авиации. Поэтому в ближайшее время это будет мерилом того, насколько Россия настроена говорить о каких-то переговорах. И насколько она конструктивно настроена", - добавил Мусиенко.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Трампом прошла не так, как предполагалось, поэтому пришло время сделать все правильно. В частности он предложил первый этап мирного урегулирования войны в Украине. Во время него Зеленский предлагает освободить всех пленных, а также сделать перемирие в море и в небе, что предусматривает запрет на использование ракет, дальнобойных дронов, ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Он также отметил, что после этого Украина готова переходить к следующим шагам "очень быстро" и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении.

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