Россия может использовать перерыв в боевых действиях для переподготовки, считает Дмитрий Кожубенко.

Смириться с некоторыми условиями мирного договора, который Украине навязывают США сложно, но при определенных условиях их можно принять. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко.

"Я воюю с 2014 года. И мне очень трудно воспринять то, что мы можем уступить большую территорию нашей страны. Но я понимаю, что мы действительно не вытягиваем эту катку. Мы значительно слабее. И я уже видел Минск, я видел подписание договоренностей с Россией. Я знаю, чего они стоят. Поэтому нам нужны действительно реальные гарантии безопасности, работающие. А не эти обещания", - сказал Кожубенко.

Он добавил, что Украина может пойти на переговоры в случае, если получит реальные гарантии безопасности, а также, если не будет "значительных" уступок в территории.

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"Но при условии, что дальше в дипломатическом порядке наши территории все равно будут возвращаться. Ведь РФ в любом случае использует перерыв, чтобы перевооружиться, доукомплектоваться и возобновить боевые действия", - добавил Кожубенко.

Мирные переговоры: важные новости

Журналисты The Times отмечают, что встреча украинских и американских представителей в Саудовской Аравии на этой неделе может стать для Владимира Зеленского последним шансом наладить отношения с США. В то же время журналисты отмечают, что сигналы из Вашингтона являются "столь же удручающими, как и странными".

Между тем журналисты Financial Times сообщили, что Украина на переговорах в Саудовской Аравии попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку. Отмечается, что Киев будет пытаться убедить Вашингтон в том, что Владимир Зеленский хочет скорейшего окончания войны с Россией.

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